Radamel Falcao, İspanya'da manşetleri süslüyor

Radamel Falcao'nun Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu mücadele, İspanya 'da ses getirdi. Yıldız futbolcunun, Denizlispor 'la oynanan maçın 90+2'nci dakikasında topu kapmak için rakip oyuncuyu 70 metre kovaladığı pozisyonun videosu, AS Gazetesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Gazetede de yer verilen haberde, Falcao'nun kendisini kısa sürede Galatasaray'a adadığı ve yeniden doğuş için elinden gelen her şeyi ortaya koyduğu belirtildi.

İLK YARIDA SAKATLIKLARLA BOĞUŞMUŞTU

İstikrarlı bir hazırlık dönemi geçiremeyen, ilk yarıda sakatlıklarla boğuşan Falcao, devre arasında yapılan yüklemeler sonrası fiziksel açıdan iyi bir noktaya gelmeyi başardı.

(Akşam)