Haberler » Spor » Radamel Falcao, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı!

Radamel Falcao, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı!

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle kritik maçın kadrosuna alınmadı.

17.10.2019 22:20

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kamp kadrosunda Radamel Falcao ve Mario Lemina yer almadı. Milli takım kamplarından dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Radamel Falcao, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı!

Radamel Falcao, Galatasaray, Sivasspor, Spor

YORUMLAR(5)
ÇAKABEY:Oooff. Bu da kabak tadı verdi artık. Fatih Terim bence artık gitmek istiyor.vay be ne kadar zengin bir ülkeyiz. Asgari ücretimiz 2000 TL. Ama bir adama oynatmadan 7 milyon euro verebiliyoruz.sonra da kulüplerimiz borç batağında diye ağlıyorlar. İnşallah beter olursunuz.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KSK Lİ MESUT:Eşşek adam olur. şu conconlar adam olmaaaaaz... hala paratörü savunuyolar....
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ASLANSARAY:Gönderelim gitsin artik .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BLADE:Babayi gonderirsin catir catir o sozlesmedeki parayi alacak sakat bitik adama 7 milyon euro maas enayiliginize doymayin
Yayından Kaldır
0 0
KENAN:Malcao paramı alır yan gelir yatırım
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
23:32 Beşiktaş deplasmanda mağlup
23:32 Hatay Büyükşehir evinde güldü!
23:24 Basketbolda maçın ardından
23:12 Unai Emery'den Mesut Özil açıklaması!
23:12 BOTAŞ'tan İsrail ekibine fark!
22:59 Bahçesaray'da sporculardan Mehmetçiğe asker selamı
22:57 THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 87 - Baskonia: 80
17.10.2019 23:36:56