Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi

İZMİT'te, önünde bulunan otomobil sürücüsünü radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yapan Muhsin Ersin (51), sürücünün yanlış anlaması nedeniyle beyzbol sopasıyla darp edildi. Yaralanan Muhsin Ersin tedavi altına alındı. Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı'nda meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan Muhsin Ersin, önünde seyreden otomobili yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı. Daha sonra kırmızı ışıkta duran ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Muhsin Ersin'e ?Neden selektör yapıyorsun? diye tepki gösterdi. İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Otomobilinden beyzbol sopasını alan kişi, Muhsin Ersin'i darp etti. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Muhsin Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İsmi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.