Radomir Antic, hayatını kaybetti
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.
06.04.2020 22:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:17
Dünya futboluna futbolculuk ve teknik adamlık yaparak büyük katkı sağlamış olan Radomir Antic'ten kötü haber geldi. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe 'de forma giyerek, sarı-lacivertlilerin o sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antic, Madrid 'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 71 yaşında hayatını kaybeden Antic, son olarak 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Çin Ligi ekiplerinden Zhongji'i çalıştırmıştı.
Sırp teknik adam, İspanya'da görev yaptığı dönemde Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'i çalıştıran tek teknik direktör olarak tarihe geçmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Fenerbahçe, Madrid, Spor