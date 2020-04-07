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Radomir Antic'in FC Barcelona Döneminden Özel Görüntüler

Sırp teknik adam Radomir Antic, Atletico Madrid ve Real Madrid'i çalıştırdıktan sonra 2003 sezonunun ortasında FC Barcelona'nın başına geçerek üç büyük İspanyol kulübünü de çalıştıran ilk teknik adam ünvanını elde etti. Antic, sadece yarım sezon çalıştırdığı FC Barcelona'da 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İşte Antic'in Barcelona günlerinden özel anlar..

07.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:32
Sırp teknik adam Radomir Antic, Atletico Madrid ve Real Madrid'i çalıştırdıktan sonra 2003 sezonunun ortasında FC Barcelona 'nın başına geçerek üç büyük İspanyol kulübünü de çalıştıran ilk teknik adam ünvanını elde etti. Antic, sadece yarım sezon çalıştırdığı FC Barcelona'da 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İşte Antic'in Barcelona günlerinden özel anlar.. Radomir Antic’in FC Barcelona Döneminden Özel Görüntüler

Kaynak: Dugout



Etiketler: Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Spor
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Haberler ›› Spor ››Radomir Antic'in FC Barcelona Döneminden Özel Görüntüler - Spor
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