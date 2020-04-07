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Radomir Antic kimdir, nereli? Radomir Antic neden öldü?

Fenerbahçe'de de top koşturan Sırp futbolcu Radomir Antic, 1948 yılında Sırbistan'da doğdu. Partizan ile yıldızı parladı ve kendi ülkesinin milli takımında top koşturdu. FC Barcelona ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü takımlarda teknik direktörlük yaptı. Peki, Radomir Antic kimdir? Radomir Antic nereli, ölüm sebebi nedir?

07.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:39
Radomir Antic kimdir, nereli? Radomir Antic neden öldü?

Radomir Antic hayatı, biyografisi araştırılıyor. Son olarak 2015 yılında Hebei China Fortune takımını çalıştıran ünlü spor adamı, Ağustos ayında görevden alındı. Antic, 6 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli takımın 1977-78 sezonunda şampiyon olmasında önemli rol oynadı. Radomir Antic hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

RADOMİR ANTİC KİMDİR?

Antic, 22 Kasım 1948 Zitište Sırbistan'da dünyaya geldi. Sırp eski futbolcu, teknik direktör Radomir, Partizan takımıyla popüler oldu. Ardından ülkesinde 11 kez millî forma giydi.

1977-78 sezonunda Fenerbahçe ' ye transfer olan başarılı futbolcu, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle Sarı-Lacivertli takımın o sezon şampiyonluk kazanmasına büyük aktkı sağladı. Daha sonra İspanyolların dikkatini çeken Antic, 1978'de Real Zaragoza takımına gitti. Futbola İspanya'da nokta koyan futbolcu, başta Atlético Madrid, Real Madrid, RC Celta de Vigo ve FC Barcelona'da teknik direktörlük yaptı.

Radomir Antic kimdir, nereli? Radomir Antic neden öldü?

Son olarak 27 Ocak 2015'te China League One takımı Hebei China Fortune takımıyla çalışırken, 18 Ağustos 2015'te görevden alındı. Radomir Antic, 6 Nisan 2020 tarihinde Pankreatit nedeniyle yaşamını yitirdi.

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Fenerbahçe, Gündem, Spor, Güncel
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