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"Radyasyonu bahane edip diş sağlığınızı ertelemeyin"

Diş Hekimi Dt. Beste Gündüz Uysal, diş röntgenlerinin kansere neden olmayacağını belirterek "Röntgenlerdeki radyasyon dozu oldukça düşük. Radyasyonu bahane edip diş sağlığınızı ertelemeyin.

30.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:49

Diş Hekimi Dt. Beste Gündüz Uysal, diş röntgenlerinin kansere neden olmayacağını belirterek "Röntgenlerdeki radyasyon dozu oldukça düşük. Radyasyonu bahane edip diş sağlığınızı ertelemeyin. Yıllık bin diş radyografisi alındığında risk altına girilebilir. Dolayısıyla, röntgen filmlerinin hastaları çok fazla radyasyona maruz bırakması söz konusu değil" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Dt. Beste Gündüz Uysal, tedavilerde kullanılan panoramik ve periapikal röntgen filmlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, hastaların söz konusu röntgenlerle kanser arasındaki ilişkiyi sıkça sorduğuna işaret ederek "Diş tedavileri sırasında en yaygın olarak kullanılan panoramik ve periapikal röntgen filmlerinin kansere sebep olması konusu hastalar tarafından en merak edilen konulardandır. Kullanılan bu diş röntgenleri teşhis ve tedavinin doğru yapılması için zorunlu yöntemlerdendir" diye konuştu.

KURŞUN ÖNLÜK KORUYOR

Ancak yılda bin diş radyografisi alındığında radyasyon dozunun risk oluşturabileceğini belirten Uysal, "Periapikal radyografi olarak adlandırılan küçük diş filminin iyonize radyasyon dozu 0.005 mSv, panoramik radyografinin ise 0.009-0.026 mSv'dir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bilgisine göre kişiler için etkin doz herhangi bir yılda 5mSv'i, ardışık beş yılın ortalaması ise 1 mSv'i geçmemeli. Başka bir ifade ile yıllık bin tane diş radyografisi alındığı zaman bu doza ancak ulaşılır. Röntgen çekiminde hastaya standart olarak 0.5 mm kalınlığında giydirilen kurşun önlük, hastanın aldığı radyasyon miktarını yüzde 95 oranında azaltır. Dolayısıyla, diş hekimliğinde rutin olarak kullanılan röntgen filmlerinin hastaları çok fazla radyasyona maruz bırakması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.



Sağlık

Kaynak: DHA

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