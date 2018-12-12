Radyo ve Televizyon Yayın Etik İlkeleri" İmzalandı

Radyo ve Televizyon
Üst Kurulunca (RTÜK) güncellenen 20 maddelik Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, medya hizmet sağlayıcılar tarafından imzalanarak, kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya
ve medya hizmet sağlayıcıların katılımıyla Ankara
'daki bir otelde düzenlenen törende "Televizyon İzleme Eğilimleri 2018" araştırmasının sonuçları açıklandı.
Ardından gerçekleştirilen Radyo ve Televizyon Yayın Etik İlkeleri töreninde TRT, A Haber, A TV
, Akit TV, Doğuş Yayın Grubu
, NTV, Kanal D
, FOX TV, Habertürk
, Beyaz TV
, Bloomberg
, CNN Türk, D Smart
, Digitürk
, Halk TV, Kanal 7
, Ülke TV, Show TV, Star
TV, TGRT, TV Net, TV8, TV5, 24 TV, 360 TV, Ulusal Kanal
ile Anadolu Yayıncılar Derneği, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Televizyon Yayıncıları Derneği, Güç Telekom, Reklam Verenler Derneği, Türksat
, Turkcell
, Vodafone, Türk Telekom
, Tivibu, Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği temsilcileri tarafından "yeni etik ilkeler" imzalandı.
Bakan Ersoy ve katılımcılar, imzaların atılmasının ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Etik ilkeler 20 maddeden oluşuyor
Bu kapsamda güncellenen Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, medya hizmet sağlayıcıların ortak imzasıyla kabul edildi.
Medya hizmet sağlayıcıların "yayıncılığın toplumsal sorumluluk gerektirdiği bilinciyle izlenme/dinlenmeyi 'tek ölçüt' kabul etmeden yayınlarında uymayı taahhüt ettiğinin" aktarıldığı 20 maddelik etik ilkeler, şu şekilde sıralanıyor:
İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak
Türkçe'nin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasının yanı sıra dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımından kaçınmak
İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru ve tarafsız vermek
Milli iradeye saygılı olmak
Toplumun inanç, değer ve hassasiyetlerini gözetmek
Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına; aşağılama ve ön yargılara yer vermemek
"Çocukların korunması" ilkesini gözeterek, çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyen yayınlar yapmamak
Ailenin bütünlüğünü ve sürekliliğini desteklemek
Kadını istismar eden içeriklere yer vermemek
Özel hayatın gizliliğini korumak
Şiddeti teşvik etmemek ve meşrulaştırmamak
Çok sesliliğe ve kültürel çeşitliliğe önem vermek
Kişilerin ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak
Terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmemek
Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmak; toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak
Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu maddeler ile kumar başta olmak üzere, her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda gereken hassasiyeti göstermek
Genel sağlığa zarar verecek yayınlar yapmamak, sağlık ile ilgili yayınlarda bilimselliği ve uzmanlığı ön planda tutmak
İzleyiciyi yanıltıcı ve zaaflarını istismar eden ticari iletişim yayınlarına yer vermemek
Çevrenin ve hayvanların korunması bilincini geliştirmek
Haksız amaç ve çıkarlara hizmet etmemek.
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:36