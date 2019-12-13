Radyoaktif Filmi

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Nobel ödüllü Marie Curie, daha gençken 1893'de kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır..Marjane SatrapiJack Thorne , Lauren RednissAnya Taylor-Joy, Rosamund Pike, Aneurin Barnard, Jonathan Aris, Sam Riley, Simon Russell Beale, Corey Johnson, Indica Watson, Tim Woodward, Harriet Turnbull, Demetri Goritsas, Mirjam Novak, Peter Sztojanov Jr., Cara Bossom, Franciska Töröcsik, Michael Gould, Richard Pepple, Ariella Glaser, Mark C. Phelan, Thanh-Huy Phan, Ralph Berkin, Alex Bartram, Drew Jacoby, Ed Fleroff, Isabella Miles, Balázs VeresBiyografiRadioactiveBir Film2019İngiltere, Macaristanİngilizce103 dk.Bir Film29.05.2020