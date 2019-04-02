Radyodan Davet Ettiği Çocukları Milli Takıma Hazırlıyor

Kaynak: AA

Van'da Atletizm Milli Takım Antrenörü İzzet Batmaz, özel radyosundan spor yapmaları için çağrıda bulunduğu çocuklara antrenman yaptırarak milli takım seçmelerine hazırlıyor.Atletizm Milli Takım Antrenörü Batmaz, sahibi olduğu özel bir radyoda yaptığı anonslarla çocukları spora davet ediyor.Batmaz, bu sayede atletizm sporuyla tanıştırdığı çocuklara, Erciş Stadı ve Van Gölü sahilinde gönüllü olarak antrenman yaptırıyor.Şimdiye kadar onlarca çocuğu bu sporla buluşturan Batmaz, bu sene Atletizm Milli Takımı'na yeni sporcular kazandırmayı amaçlıyor."İnşallah milli takıma daha fazla sporcu vereceğiz"Batmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır milli takımlara sporcu yetiştirdiğini, bu sporcuların Avrupa ve Dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.Bu yıl da milli takıma yeni sporcular kazandırarak bunların Dünya, Balkan ve Avrupa şampiyonalarına katılmalarını sağlamak istediklerini anlatan Batmaz, "Çocuklarımız azimle çalışıyor. Mayısta Kütahya'da yapılacak Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılacağız. Ardından Antalya Akseki de yapılacak Avrupa Şampiyonası seçmeleri var. Azimle kararlılıkla çalışıyoruz. İnşallah milli takıma daha fazla sporcu vereceğiz." dedi.Batmaz, yetiştirdiği sporcuların Fransa'da 2014'de dünya şampiyonluğu, 2016'da İtalya'da dünya şampiyonluğu ile Bulgaristan ve Romanya'da Balkan şampiyonlukları kazandıklarını ifade etti.Özel radyosundan çocukları spor yapmaya davet ettiğini belirten Batmaz, "Bu çocuklar antrenman yapıp uluslararası alanda ve yurt içinde derece yaptıktan sonra diğer çocuklara model oluyorlar. Sokaktaki çocuklar spor yapmaya başlıyor." diye konuştu.Hedefleri milli takım ve beden eğitimi öğretmenliğiErciş Şehit Osman Kaya İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Berfin Alkan ise iyi bir sporcu olabilmek için atletizme başladığını dile getirerek, "Küçüklüğümden beri spora hevesim vardı. Şimdi ailemi gururlandırıp, ülkemi tanıtmak, bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'mızı söyletmek istiyorum." ifadesini kullandı.Erciş Şehit Abdulkadir Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Meyrem Aslan da Batmaz ile tanıştıktan sonra hedef yükselttiğini anlatarak, "Hedefim milli takıma girebilmek ve beden eğitimi öğretmeni olmak. İzzet hoca bizim gibi birçok sporcu yetiştirdi." dedi.Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Yakup Karahan, beden eğitimi öğretmeni ve milli bir sporcu olmak istediğini ifade etti.