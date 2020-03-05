Rafadan Tayfa 3 Filmi

Vizyona girdikten sonra çok beğenilen ve tüm zamanların en çok izlenen animasyon film
i rekorunu kıran Rafadan Tayfa
2: Göbeklitepe film
inin devamı olarak çekilen Rafadan Tayfa 3'ün yönetmenliğini yine İsmail Fidan üstleniyor.Yönetmen:
İsmail FidanSenaryo:
Ozan ÇivitFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Rafadan Tayfa 3Yapımcı Firma:
ISF Film ProdüksiyonYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
25.12.2020 Rafadan Tayfa 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.