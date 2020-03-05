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Rafadan Tayfa 3 Filmi

Rafadan Tayfa 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Rafadan Tayfa 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02Rafadan Tayfa 3 Filmi
Vizyona girdikten sonra çok beğenilen ve tüm zamanların en çok izlenen animasyon film i rekorunu kıran Rafadan 2: Göbeklitepe film inin devamı olarak çekilen Rafadan Tayfa 3'ün yönetmenliğini yine İsmail Fidan üstleniyor.


Yönetmen: İsmail Fidan
Senaryo: Ozan Çivit
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Rafadan Tayfa 3
Yapımcı Firma: ISF Film Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 25.12.2020

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 18:04:19