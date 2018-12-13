Rafadan Tayfa Beyşehir'de Sahnelendi

13 Aralık 2018 Perşembe 13:45



13 Aralık 2018 Perşembe 13:45

Beyşehir Belediyesi ve TRT Çocuk işbirliğiyle ilçede "Rafadan Tayfa" müzikali sahnelendi.Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, çocuklardan yoğun ilgi gördü.Rafadan Tayfa ekibinden Bülent Sakıncı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rafadan Tayfa içinde kötü karakterin bulunmadığını, çizgi filmde milli ve manevi değerlere sahip çıkıldığını söyledi.Çizgi filmin konusunun 1990'lı yıllar olduğunu ifade eden Sakıncı, "Tüm bu başlıkları topladığımızda Rafadan Tayfa'nın başarısını aslında görebiliyoruz. Çünkü kötü karakterler ve şiddet barındırmaması bizim için çok kıymetli idi. Dolayısıyla da halkımızın çok ciddi bir teveccühüyle karşılaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde gerek müzikal olarak, gerek çizgi film, gerekse sinema filmimiz olarak çok ciddi, güzel tepkiler alıyoruz. Çalışmalarımıza da bu yönde devam ediyoruz." dedi.