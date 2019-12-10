Haberler » Güncel » Rafadan Tayfa Forum Trabzon'a geliyor - Haber

Rafadan Tayfa Forum Trabzon'a geliyor

TRT Çocuk'un en sevilen, efsane kahramanları "Rafadan Tayfa" çocuklara kişisel verilerin önemini anlatmak için hazırlanan "Veri Tayfa, Rafadan Tayfa" etkinliği ile Forum Trabzon'da çocuklarla buluşmaya geliyor.

10.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:11Rafadan Tayfa Forum Trabzon'a geliyor
TRT Çocuk'un en sevilen, efsane kahramanları "Rafadan " çocuklara kişisel verilerin önemini anlatmak için hazırlanan "Veri Tayfa, Rafadan Tayfa" etkinliği ile Forum 'da çocuklarla buluşmaya geliyor.

Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, bu hafta sonu çocukların en sevdiği kahramanlar Rafadan Tayfa'nın sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Rafadan Tayfa, 14 ve 15 , Cumartesi-Pazar günleri saat 15: 00-17: 00 saatlerinde yeni maceraların izini sürmek ve kişisel verilerin önemini anlatmak için Forum Trabzon'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

TRT Çocuk'un izlenme rekorları kıran kahramanları Rafadan Tayfa, dostlarının da yardımıyla gizemleri çözüyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden giderek mahallelerini kurtarıyor. Rafadan Tayfa bu kez Forum Trabzon'da gerçekleştirilecek "Veri Tayfa, Rafadan Tayfa" isimli sahne şovu ile çocuklara kişisel verilerin önemini anlatacak . - TRABZON

Trabzon, Aralık, Tayfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:04 Artvin'de çatı yangını - Haber
10:04 Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Haber
10:04 Renault MAİS'e 4 ödül - Haber
10:04 Mısır cezaevindeki koşullara dikkat çekmek için meşalelerle yürünecek - Haber
10:00 AESOB Başkanı Dere: "Esnaf, turizmden hakettiği payı alamıyor" - Haber
09:54 Canan Karatay'ın tavuk döner çıkışına sektörün temsilcileri ateş püskürdü - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
20:58 İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi - Haber
19:51 Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
10.12.2019 10:09:33