Haberler » Güncel » Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta - Haber

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta

Rafadan Tayfa'nın en heyecanlı macerasını konu alan Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin oyunculu gösterimi 31 Aralık Salı günü Piazza'da gerçekleşecek.

28.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta
Rafadan 'nın en heyecanlı macerasını konu alan Rafadan Tayfa filminin oyunculu gösterimi 31 Salı günü Piazza'da gerçekleşecek.

Çocukların TRT ekranlarından her bölümünü heyecanla izledikleri Rafadan Tayfa'nın en büyük macerasını konu alan ve 27 Aralık'ta vizyona girecek olan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin oyunculu özel gösterimi 31 Aralık'ta Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

Filmin maskot karakterleri saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de üç seans halinde gerçekleşecek olan gösteri etkinliği ve imza gününde çocuklarla buluşacak. Çocuklar, heyecan dolu bir maceraya tanık olacaklar. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Göbeklitepe, Aralık, Tayfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20   Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 DEAŞ'lı yakalandı - Haber
13:20   Tekirdağ'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi - Haber
13:20   "Türkiye'nin Otomobili" Avrupa basınında - Haber
13:16   Maltepeli minik öğrenciler kediler için yuva yaptı - Haber
13:15   Giresun Üniversitesi "Halkla İlişkiler Tanıtım Günleri" etkinliği düzenledi - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
28.12.2019 13:22:45