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"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" film ekibi gala için Şanlıurfa'da

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin ekibi, Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi gezdi.

23.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:34
Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan " filminin ekibi, 'da Göbeklitepe'yi gezdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa, bu kez "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" adlı animasyon ve macera türü çizgi filmle 27 Aralık Cuma günü vizyona giriyor.
Şanlıurfa'da yarın gerçekleştirilecek gala için kente gelen film ekibi, çekimlerin yapıldığı mekanları gezdi.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesini gezen ekip, ardından filmin asıl konusu olan tarihi Göbeklitepe Ören Yeri'ni ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, 2014'te yayınlanmaya başlanan Rafadan Tayfa'nın, çocukların sevgisini kazandığını ve birçok başarı elde ettiğini belirtti.
Filmin vizyona girmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Fidan, şunları kaydetti:
"Şanlıurfa'ya üçüncü gelişimiz ama tüm ekibimizle ilk etkinliğimiz. Gerçekten ekibimizin gözündeki o ışıltıyı görmek bizi çok mutlu etti. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır gece gündüz demeden çok büyük bir filmi tamamladılar. Yarın Şanlıurfa'da ilk galasını gerçekleştireceğiz. Film sayesinde Göbeklitepe'ye ilginin artacağına inanıyoruz çünkü filmin büyük bir kısmı Şanlıurfa'da geçiyor."
Fidan, özellikle çocukların film sayesinde Göbeklitepe'ye ayrı bir ilgi duyacağına inandığını aktararak, bu etkiyi film daha vizyona girmeden yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Tayfa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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