"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmine rekor izleyici

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa 'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe ", animasyon türünde tüm zamanların açılış rekorunu kırdı.Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devam filmi olan yapım, vizyondaki ilk haftasında 956 bin 540 kişi tarafından seyredildi.Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen İsmail Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Rafadan Tayfa'nın kuşaklar arasında bir köprü olduğunu belirterek, çizgi serinin başarısının nedeninin de bu olduğunu söyledi.Serinin her bölümünde Türk toplumunun değerlerine yer verildiğini aktaran Fidan, "Biliyorsunuz modernleşmeyle birlikte aile yapımız birtakım değişimlere uğradı. Geleneksel toplumlarda var olan o güçlü aile ilişkileri, komşuluk ve dayanışma kültürü bugün modernleşmenin de etkisiyle ne yazık ki zayıfladı. Rafadan Tayfa, TRT Çocuk aracılığıyla işte o çok özlediğimiz değerlerimizi yeniden hatırlamamıza, yaşamamıza aracılık etti diyebiliriz." dedi."TRT Çocuk çok önemli bir boşluğu doldurdu"Fidan, çocukların televizyon karşısında pasif ve tüm etkilere açık olduğunun altını çizerek, " Her ne kadar bu durum karşımıza büyük bir sorun olarak çıksa da bunun fırsata çevrilmesi gerekiyor. İşte TRT Çocuk, bu açıdan çok önemli bir boşluğu doldurdu. TRT, bu anlamda hem Rafadan Tayfa gibi yerli yapımlar aracılığıyla değerlerimizin çocuklarımıza aktarılmasına aracılık etti, hem de yerli animasyon sektörünün gelişmesine öncülük etti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.Rafadan Tayfa'yı beyaz perdeye uyarlarken de bu ilkelerden vazgeçmediklerine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:"Serinin ilk filmi olan Dehliz Macerası, Türk animasyon sektöründeki çıtayı epey yukarı çekti diyebiliriz. Filmimiz, vizyona girdiği 2018'de 'En iyi açılış yapan' ve 'En çok izlenen animasyon filmi' gibi pek çok rekorun sahibi oldu. Göbeklitepe ile bu çıtayı, animasyon kalitesinden tutun da müziğine kadar her anlamda daha da yükselttik. Göbeklitepe, vizyona girdiği ilk gün, 100 binin üzerinde bir izleyiciyle yılın en iyi cuma açılışını yapan animasyon filmi oldu. Yılın en iyi açılış yapan animasyon filmi unvanı da Göbeklitepe'ye ait. Yine gişede 1 milyon seyirci barajını sadece 8 günde aşarak kendi kategorisinde önemli bir rekora imza attı. Bunlar sadece biz yapımcıları değil sinema salonlarını da heyecanlandıran rakamlar. Biliyorsunuz son bir yıldır sinema seyircisinde azımsanmayacak bir düşüş var. Yılın son haftasında Rafadan Tayfa'nın yakaladığı bu başarı açıkçası herkesi sevindirdi."İSF Studios yapımı Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, 2018'de yaklaşık 244 bin seyirciyle açılışını gerçekleştirmişti ve toplamda 1 milyon 800 bin seyirciye ulaşmıştı.Rekorun bir önceki sahibi ise yaklaşık 504 bin seyirciyle geçen ekim ayında gösterime giren "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi olmuştu.Film hakkındaAnimasyon ve macera türündeki çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.