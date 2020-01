"Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin Avrupa galası yapıldı

TRT Çocuk kanalının çizgi film serisinin 2'nci sinema filmi olan Rafadan Tayfa Göbeklitepe 'nin Avrupa galası, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) desteğiyle, Köln Cinedom'da düzenlenen ve film karakterlerinin de katıldığı etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.Yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Rafadan Tayfa'nın Avrupa'ya açıldığını, bugün Köln'de yoğun ilgiyle karşılanmalarının kendilerini daha fazla motive ettiğini söyledi.Fidan, "Biz en baştan beri çok ciddi çalışmalarla bu günlere geldik ve 6 ay önce yaptığımız sunumlarda üç buçuk milyon gişe hedeflemiştik ve şu an o sayıya adım adım gidiyoruz, hatta biraz daha ötesine geçecek. Ülkemizde 2 milyon 300 bin bandında olan yerli yabancı animasyon filmlerde şu an 2 milyon 600 binle geçerek yerli ve yabancı tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi olduk." dedi.Rafadan Tayfa'nın yurtdışına açılmasında büyük katkı sunan YTB'ye teşekkür eden Fidan, "3 buçuk 4 milyon bandına doğru ilerlememiz ülkemizin yerli yapımlara olan sevgi ve taktirinin bir göstergesi olmuş oluyor ve tüm yapımcılara umut oldu. Biz tabi severek, aşkla bunu yapmaya devam edeceğiz ve çocuklarımıza bizden olanı, bizi bize anlatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Amaçlarının Göbeklitepe'yi tüm dünya çocuklarına anlatmak olduğunu vurgulayan Fidan, "Biliyorsunuz Göbeklitepe tüm insanlığın sıfır noktası dolayısıyla tüm dünyanın gözü şu an Urfa'mızda, Türkiye'mizde. Biz Göbeklitepe'yi önce kendi çocuklarımıza sonra dünya çocuklarına götürmek istedik. Ülkemizde rekorlarla başladık, şu an Almanya'daki Türklere getirdik, daha sonra da dublajlarla tüm dünya çocuklarına armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Rafadan Tayfa ekibi cumartesi günü Almanya'nın Stuttgart, pazar Avusturya'nın Linz ve pazartesi Viyana kentlerinde çocuklarla buluşacak.