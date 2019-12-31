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Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli alışveriş merkezi Forum Diyarbakır, birbirinden güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.

31.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:05 Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli alışveriş merkezi Forum , birbirinden güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.

Çocukların merakla beklediği 27 Aralık tarihinde vizyona girecek olan 'Rafadan ' filminin karakterleri 1 Ocak'ta Forum Diyarbakır'da miniklerle buluşacak. Ortak alanda film müzikleriyle gösteri yapacak olan karakterler, sonrasında miniklerle filmi birlikte izleyecekler. Gösteri seans saatleri, 15.00 - 17.00 - 18.00 olan etkinliğe herkesin davetli olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu, Göbeklitepe, Diyarbakır, Tayfa, Magazin

Kaynak: İHA

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