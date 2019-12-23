"Rafadan Tayfa:Göbeklitepe" influencer'lara tanıtıldı

Rafadan Tayfa : Göbeklitepe sinema filminin tanıtımı amacıyla blogger ve influencer'lar için bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İSF Studios'un Ankara Gölbaşı'ndaki stüdyolarında gerçekleştirilen etkinliğe birçok influencer ve blogger katıldı.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ın bilgilendirme toplantısıyla başlayan etkinlikte, filmin senaristi Ozan Çivit de filmle ilgili kısa bir sunum yaptı. İSF Studios Rafadan Tayfa Sinema Salonu'ndaki bilgilendirme toplantısında katılımcılara filmin senaryo sürecinden başlayarak, yapım aşamaları hakkında bilgi verildi. Programın ardından katılımcılarla birlikte İSF stüdyoları gezildi ve stüdyolar hakkında bilgi verildi.

Katılımcıların çocuklarının da yer aldığı bilgilendirme toplantısında çocuklar için de boyama gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi ve çocuklarla birlikte Rafadan Tayfa boyama kitaplarıyla atölye çalışması yapıldı.

İSF Studios fuaye alanında ayrıca sinema filmiyle ilgili bir bölüm hazırlandı. Maskotlarında yer aldığı etkinlikte sosyal medya paylaşımları için profesyonel bir ekiple fotoğraf çekimleri yapıldı.