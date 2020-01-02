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Rafadan Tayfa karakterleri miniklerle buluşuyor

Geçtiğimiz günlerde gösterimi yapılan Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe filminin karakterleri, Axis İstanbul ve Axis Kağıthane AVM'de minik ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

02.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:53 Rafadan Tayfa karakterleri miniklerle buluşuyor
Geçtiğimiz günlerde gösterimi yapılan Rafadan 2: filminin karakterleri, Axis ve Axis AVM'de minik ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Vatan Caddesi ile E5'in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu'nun hemen yanında bulunan Axis İstanbul AVM ve Cendere yolu üzerindeki merkezi konumuyla Axis Kağıthane AVM'de yılın ilk etkinliği yine çocuklarla başlıyor. Çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa'nın ikinci filmi Göbeklitepe ekibi hem Axis İstanbul AVM'de hem de Axis Kağıthane AVM'de sahne alacak. Gösteride çocuklar, Rafadan Tayfa'nın 6 karakteriyle birlikte şarkılar söyleyecek ve sonrasında imza günü etkinliğiyle eğlence hız kesmeden devam edecek.

Göbeklitepe'yi keşfederek yaptıkları kazılarla yolculuklarını fantastik bir maceraya dönüştüren Tayfa ekibi, 4 Ocak Cumartesi 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında Axis İstanbul AVM'de, 5 Ocak Pazar günü ise yine aynı seanslarda Axis Kağıthane AVM'de minik izleyicileriyle buluşacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak. - İSTANBUL

Göbeklitepe, Kağıthane, İstanbul, Tayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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