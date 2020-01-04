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Rafadan Tayfa karakterleri Sur Yapı Marka AVM'de

Türkiye'nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM yeni yılın ilk etkinliğine çocuklarla başlıyor.

04.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:56 Rafadan Tayfa karakterleri Sur Yapı Marka AVM'de
'nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Yapı Marka AVM yeni yılın ilk etkinliğine çocuklarla başlıyor.
Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Çocukların severek izlediği Rafadan 'nın ikinci filmi ekibi Sur Yapı Marka AVM'de sahne alacak.
Gösteride çocuklar, Rafadan Tayfa'nın 6 karakteriyle birlikte şarkılar söyleyecek ve sonrasında imza günü etkinliğiyle eğlence hız kesmeden devam edecek.
Göbeklitepe'yi keşfederek yaptıkları kazılarla yolculuklarını fantastik bir maceraya dönüştüren Tayfa ekibi, 5 Ocak Pazar günü saat 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında Sur Yapı Marka AVM'de minik izleyicileriyle buluşacak.
Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Göbeklitepe, Türkiye, Tayfa, Sur, Ekonomi

Kaynak: AA

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