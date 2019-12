Rafadan Tayfa'nın yeni macerası, 27 Aralık'ta gösterime girecek

Türk yapımı çizgi film serisi Rafadan Tayfa 'nın yeni macerası, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe " 27 Aralık 'ta sinemalarda olacak.Gölbaşı ilçesindeki İSF Studios'da düzenlenen etkinlikte, Türk yapımı "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" çizgi filmi, anne ve çocuklara yönelik içerik hazırlayan sosyal medya fenomenlerine tanıtıldı.Etkinlikte, Rafadan Tayfa'nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, katılımcılara filmin yapım aşamaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Rafadan Tayfa maskotları da çocuklar için gösteri yaptı.Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te yayınlanmaya başlanan Rafadan Tayfa'nın, çocukların sevgisini kazandığını ve birçok başarı elde ettiğini söyledi. Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin vizyona girmesine sayılı gün kalmasının heyecanını yaşadığını ifade eden Fidan, "27 Aralık'ta vizyona girecek Rafadan Tayfa Göbeklitepe ile Göbeklitepe ilk kez sinema filmine konu olacak." dedi.Fidan, her yaştan sinemaseverin Rafadan Tayfa'nın yeni macerasını keyifle izleyebileceğini belirterek, "Bu filmimiz, Rafadan Tayfa'nın en büyük macerası olacak. Tüm dünyanın gözü şu an Göbeklitepe'de, Şanlıurfa'da. Çünkü Göbeklitepe insanlığın sıfır noktası. Maalesef şu an ülkemizde bu konuda yeterince farkındalık yok. O yüzden biz buraya dikkat çekmek istiyoruz." diye konuştu.Filme ilişkin ayrıntıları da paylaşan Fidan, "Rafadan Tayfa'nın bir kısmı 12 bin yıl öncesine gidecek ve Göbeklitepe'nin nasıl inşa edildiğini, nasıl oluştuğunu, bugüne nasıl geldiğini anlatacak." ifadesini kullandı.Fidan, Rafadan Tayfa çizgi filmlerinin, yurt dışında da gösterimlerinin yapıldığını hatırlatarak, "Rafadan Tayfa ile İstanbul'un bir yakasından başlayan macera, New York'tan Toronto'ya, Viyana'dan Paris'e, Londra'ya, Berlin'e kadar farklı ülkelerdeki birçok şehirde gösterildi. Filmimize, özellikle yurt dışındaki Türk akraba topluluklarının ilgisi var ama Göbeklitepe tüm insanlığın ortak mirası olduğu için İngilizce ve Almanca dublajları ile yurt dışında da birçok ülkede vizyona sokmayı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.