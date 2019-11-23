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"Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana'da sahnelendi

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali" Adana'da izleyiciyle buluştu.

23.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:57
TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa- 'dir Burası Müzikali" 'da izleyiciyle buluştu.
Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören gösteride, Rafadan Tayfa kahramanlarıyla Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri, gelenekleri ve değerleri çocuklara anlatıldı.
Akın, Kamil, Hayri, Mert, Sevim ve Hale karakterleri kendilerine özgü dans ve şarkılarla çocukları eğlendirdi.
Çocuklar da aileleriyle müzikali izleyerek zaman zaman dans edip eğlenceli dakikalar yaşadı.

Türkiye, Adana, Tayfa, Güncel

Kaynak: AA


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