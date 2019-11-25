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Rafadan Tayfa'yı karşılarında gören çocuklar çılgınca eğlendi

Çocukların en sevilen efsane kahramanları, "Rafadan Tayfa" yeni maceralarını paylaşmak için Denizli'ye geldi.

25.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:38Rafadan Tayfa'yı karşılarında gören çocuklar çılgınca eğlendi
Çocukların en sevilen efsane kahramanları, "Rafadan " yeni maceralarını paylaşmak için 'ye geldi. Büyük bir ilgiyle karşılaşan efsane kahramanları izleyen çocuklar çılgınca eğlendi.

Çocukların en çok izlediği çizgi filmler arasında yer alan Rafadan Tayfa'nın efsane kahramanları Denizli'ye geldi. Forum Çamlık AVM'de minikler ile bir araya gelen Rafadan Tayfa'yı yüzlerce kişi izledi. Rafadan Tayfa'nın sahne şovunu izleyen çocuklara, zaman zaman aileleri de eşlik etti. TRT Çocuk'un en çok izlenen çizgi filmleri arasında yer alan Rafadan Tayfa, yeni maceraların izini Denizli'de sürdü. Miniklerin de yardımıyla gizemleri çözen ekip, araştırma yaparken sorular sordu ve ipuçlarının izinden giderek mahallelerini kurtardı. Rafadan Tayfa sahne almadan önce minikler interaktif oyunlar oynadı.

Çocuklar Rafadan Tayfa ve sahne şovu ile unutulmaz bir gün yaşadı. - DENİZLİ

Denizli, Tayfa, Yaşam

Kaynak: İHA

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