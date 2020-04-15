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Rafael Nadal’ın Roland-Garros finalinde giydiği forma 20,000 euro’ya satıldı

İspanya, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

15.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:04
Rafael Nadal’ın Roland-Garros finalinde giydiği forma 20,000 euro’ya satıldı
İspanya , koronavirüs salgınından en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Bu durum karşısında mağdur olan ailelere yardım etmek için İspanyol sporcular, bir açık arttırma organizasyonu düzenlediler.

Pau Gasol ve Rafael Nadal öncülüğünde toplanan grup, “Kızıl Haç” projesi kapsamında tespit edilen ailelere maddi yardımda bulunuyor. Açık arttırmada toplamda 143,000 euro toplanırken Rafael Nadal’ın 2019 Roland-Garros finalinde giydiği forma 20,000 euro’ya satıldı.

Finalde Dominic Thiem’i 6-3, 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Nadal’ın yanı sıra Juan Carlos Navarro’nun Milli Takım’da giydiği forma ve Kobe Bryant imzalı ayakkabısı, toplam 12,400 euro’ya satıldı. Açık arttırmanın yanı sıra yapılan ek bağışlarla 500,000 euro civarında bir para yardım fonuna aktarıldı.

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Roland Garros, Rafael Nadal, Pau Gasol, İspanya, Spor
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