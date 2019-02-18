Rafet El Roman, Botoks İddialarına "Lanet Olsun Doğuştan Karizmatiğim" Yorumuyla Cevap Verdi

Rafet El Roman, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcının, yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti.Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, botoks iddialarını yalanladı.

"LANET OLSUN"

Yüzüne estetik müdahale yaptırdığı iddia edilen Rafet El Roman, açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, iddialaraşöyle cevap verdi: Haberlere göre yanağıma botoks yaptırmışım! Yaptırsam çatıklarımı ve büyük burnumu yaptırırım ama gerek duymuyorum. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim. Hayata karşı direncimi ve heyecanımı yitirmiyorum, hepsi bu"