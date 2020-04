Rafet El Roman'dan 'Evinde Kal' şarkısı

Ünlü müzisyen Rafet El Roman, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarına evlerinde kalmaları için yeni bestesiyle seslendi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye 'deki ve yurtdışındaki vatandaşların korona virüs (Covid-19) salgınında evde kalmalarını sağlamak için düzenlediği farkındalık kampanyasına ünlü müzisyen Rafet El Roman da katıldı.Rafet El Roman'ın YTB aracılığıyla kamuoyu ile paylaştığı yeni şarkısı ilk kez Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.Ünlü müzisyen yeni şarkısının sözleriyle sevenlerine "Dur bir an kalbinin sesini dinle, Duyarlı ol evinde kal sevdiklerinle, Umut ol ışık ol güzel günlere" diye seslendi.Rafet El Roman sosyal medyada beğeni toplayan yeni şarkısını evinde gitarla seslendirdikten sonra, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik olarak, "Müzik biz insanlara verilen en güzel armağan. O yüzden evinde kal, müzikle kal" temennisinde bulundu.YTB, dijital platformlarda çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarına evde kalmaları çağrısı yapıyor. Yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, oyuncu her meslekten birçok ünlü isim destek veriyor.Rafet El Roman'ın 'Evinde Kal' çağrısı yaptığı yeni şarkısının sözleri:"Ellerim soğuk, nefesim daralıyorKurumuş gözyaşlarım, yüzüm soluyorÇare tükenmiş, insanlar ölüyorBirlikten doğuyor güç, benimle seninleDur bir an kalbinin sesini dinleDuyarlı ol evinde kal sevdiklerinleUmut ol ışık ol güzel günlere."(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA