Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rafet El Roman'dan "Evinde Kal" şarkısı

Müzisyen Rafet El Roman, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarına evlerinde kalmaları için yeni bestesi "Evinde Kal" ile seslendi.

07.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:00
Müzisyen Rafet El Roman, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarına evlerinde kalmaları için yeni bestesi "Evinde Kal" ile seslendi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) edinilen bilgiye göre, YTB'nin Türkiye'deki ve yurt dışındaki vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmalarını sağlamak için düzenlediği farkındalık kampanyasına Rafet El Roman da katıldı.
Müzisyenin YTB aracılığıyla kamuoyu ile paylaştığı yeni şarkısının videosu, ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Ünlü sanatçı yeni şarkısının sözleriyle sevenlerine "Dur bir an kalbinin sesini dinle, duyarlı ol evinde kal sevdiklerinle, umut ol ışık ol güzel günlere" diye seslendi.
Roman, yeni şarkısını seslendirdikten sonra videonun sonunda "Müzik biz insanlara verilen en güzel armağan. O yüzden evinde kal, müzikle kal." ifadelerini kullandı.
YTB, dijital platformlarda çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan Türk vatandaşlarına evde kalmaları çağrısı yapıyor. Yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, oyuncu her meslekten birçok ünlü isim destek veriyor. Rafet El Roman’dan ’Evinde Kal’ şarkısı

Kaynak: AA

Etiketler: Rafet El Roman, Güncel

Haberin Videosu :

Rafet El Roman'dan "Evinde Kal" şarkısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Rafet El Roman'dan 'Evinde Kal' şarkısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:37: FLAŞ - Haber 19:37: Karantina yurdunda tahliye heyecanı - Haber 19:36: ILO: Koronavirüs krizi 195 milyon kişinin işini kaybetmesini tetikleyebilir - Haber 19:35: Ankara Batı Adliyesi ve Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 vakasına rastlanmadı - Haber 19:35: FLAŞ - Haber 19:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi - Haber 19:00: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı - Haber 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız - Ekonomi 18:31: İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber