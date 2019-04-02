Rafet Vergili Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Karabük belediye başkan adayı Rafet Vergili oldu. MHP adayı Rafet Vergili, Karabük belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Karabük belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Karabük belediye başkan adayı Rafet Vergili ile ilgili seçim sonuçları ve Karabük belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Karabük belediye başkan adayı Rafet Vergili oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Karabük belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Karabük aday yarışı ve Karabük seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Karabük Seçim Bilgileri

Karabük belediyesi için toplam sandık sayısının 244 olduğu belirlendi.

Karabük belediyesi için açılan sandık sayısının ise 244 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Karabük belediyesi için katılım oranının ise % 83,44 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Karabük toplam seçmen sayısının ise 79.727 olduğu belirlendi.

Karabük belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 66.527 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Karabük belediye başkan adayı olarak gösterilen Rafet Vergili, Karabük yarışında % 39,83 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Rafet Vergili toplamda 25.429 adet oy sayısına ulaştı.

Rafet Vergili Kimdir?

Rafet Vergili, 1959 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük TED Kolejinde tamamlamıştır.1979 yılında iş hayatına atılmıştır. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında başta Umman, Cezayir, Romanya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Rusya'da olmak üzere 15 adetten fazla demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştirmiştir. Şu anda Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusudur. 1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yapmıştır. 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürütmüştür.

31 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilmiş olup Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdürmektedir.

MHP Karabük belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.