Raflar boşaldı, hisseler şaha kalktı
Koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesi para piyasalarına olumsuz yansırken, Borsa İstanbul'da gıda perakendecilerinin hisseleri sert yükseliş gösteriyor.
11.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:37
Koronavirüs vakasının Türkiye 'de görülmesi para piyasalarına olumsuz yansırken, Borsa İstanbul'da gıda perakendecilerinin hisseleri sert yükseliş gösteriyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
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