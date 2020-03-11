Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Raflar boşaldı, hisseler şaha kalktı - Ekonomi

Raflar boşaldı, hisseler şaha kalktı

Koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesi para piyasalarına olumsuz yansırken, Borsa İstanbul'da gıda perakendecilerinin hisseleri sert yükseliş gösteriyor.

11.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:37
Raflar boşaldı, hisseler şaha kalktı
Koronavirüs vakasının Türkiye 'de görülmesi para piyasalarına olumsuz yansırken, Borsa İstanbul'da gıda perakendecilerinin hisseleri sert yükseliş gösteriyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Ekonomi
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Ekonomi
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Ekonomi
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Ekonomi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat