Rafting heyecanına "sosyal mesafe" düzenlemesi - DRONE

Kaynak: AA

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya , rafting tutkunlarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Her yıl ortalama bir milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, Türkiye 'nin önemli rafting rotaları arasında bulunuyor. Önceki yıllarda mart ayında sezonu açan rafting işletmeleri, bu yıl salgın nedeniyle açılışı temmuza erteledi.Tatil için Antalya'ya gelen ve rafting yapmak isteyenler, eşsiz doğayla iç içe 14 kilometrelik parkurda heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor. Erken saatlerde Köprüçay'a gelenler, önce parkur hakkında rehberden bilgi alıyor.Ardından kasklarını takıp, can yeleği ve su ayakkabılarını giyen tatilciler, kendilerini dağların zirvesinden akan suya bırakıyor.Bot ve kanoyla geçilen rafting parkuru süresince tatilciler, atlama, zıplama, çamur banyosu, yüzme alanlarında macera ve adrenalini dorukta yaşıyor. Yaklaşık dört saatte tamamlanan turda, tarihi köprüde ve parkurlarda çekilen fotoğraflarla an ölümsüzleştiriliyor.Bu yıl her alanda alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri, raftingde de uygulanıyor. Özellikle botlarda sosyal mesafe kuralına uyuluyor.12 kişilik bota 6 kişi bindiriliyorBeşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine, geçen yıllarda yoğunluğun olduğu mayıs ve haziran döneminde Kovid-19 nedeniyle bir durgunluk yaşandığını söyledi.Ancak yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla raftingde de bir hareketliliğin başladığına değinen Tırnaksız, "Turistlerin gelmesiyle daha fazla hareketlilik bekliyoruz. Geçen yıl yaklaşık bir milyon turist ağırladık, bu yıl üçte ya da dörtte birini ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.Özellikle Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle rafting parkurlarında ciddi bir artış yaşayacaklarını aktaran Tırnaksız, iç pazarda da özellik macera ve adrenalin tutkunlarının raftingi ve bölgeyi tercih ettiğini bildirdi.Kovid-19 salgını nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Tırnaksız, bölgede faaliyet gösteren 47 tesisin temsilcileriyle toplantı yaparak, uyulması gereken kurallar kapsamında bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.Tırnaksız, tesislerde oturma düzenlerinin sosyal mesafe kuralına göre ayarlandığını belirterek, "Müşterilerimiz için maske bulunduruyoruz. Botlarda da bir düzenleme yaptık. Geçen yıl bir rafting botuna 12 kişi biniyordu, bu yıl kapasiteyi yarıya indirdik, 6 kişiyi bindiriyoruz. Aynı aileden olursa bazen bu sayıyı 8'e çıkarabiliyoruz. Rafting ücreti, 80 ile 120 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı."Heyecanlı ve eğlenceli bir etkinlik"İki yıl önce Rusya'dan Türkiye'ye gelen ve ailesiyle Antalya'ya yerleşen Anton Orlov, raftingi çok sevdiklerini söyledi. Heyecanlı ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu aktaran Orlov, "Daha önce de tatil için Türkiye'ye geliyor, burada rafting yapıyorduk. İki yıldır burada yaşıyor ve sık sık rafting için geliyoruz. Çok güzel bir deneyim. Ailecek bu etkinliği seviyoruz." diye konuştu.Eşi Leon Orlov da rafting yaparken büyük heyecan yaşadıklarını vurguladı.