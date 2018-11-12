Rafting Takımı Oyuncularından Çevre Temizliği

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:47



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:47

Hakkari'de Cilo Rafting Takımı sporcuları Sülük Gölü'nün çevresini temizledi.Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, yaptığı açıklamada, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, Sülük Gölü'nün çevresinin çöp ve külle dolduğunu söyledi.Çevre kirliliğinden kaynaklı kötü kokunun etrafa yayıldığını anlatan Tansu, "Burada antrenman yapan sporcularımız rahatsız oldu, çalışamadık. Bizler de kısa bir çalışmadan sonra bütün takım olarak göl içerisinde ve çevresinde bulunan çöpleri toplamaya başladık. Amacımız çalışma yaptığımız her yeri temiz hale getirmektir. Yaz boyunca Zap Vadisi'nde antrenman yaptığımız bölgeleri de bu şekilde temizliyorduk." diye konuştu.