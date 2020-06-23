Rafting tutkunlarından küreklerle sosyal mesafeli horon

Düzce'de rafting turuna çıkan adrenalin tutkunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında küreklerle sosyal mesafeyi ayarlayıp horon oynadı.

23.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:11
Düzce'de rafting turuna çıkan adrenalin tutkunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında küreklerle sosyal mesafeyi ayarlayıp horon oynadı.
Türkiye'nin en önemli rafting parkuruna sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda buluşan maceraseverler, Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe'den brifing aldı.
Suya girmeye hazırlanan sporseverler, tesiste çalan Karadeniz müziği eşliğinde horon oynamaya başladı.
Rafting kürekleri ile sosyal mesafe düzeni kuran sporseverler, horon ile stres attı.
Rafting İl Temsilcisi Tepe, vatandaşların normalleşme süreciyle raftinge yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, hafta içi dahil olmak üzere tesislerin dolu olduğunu söyledi. Rafting tutkunlarından küreklerle sosyal mesafeli horon

Kaynak: AA

Etiketler: Cumayeri, Türkiye, Düzce, Güncel, Haber

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