Rafting ve Maceranın Buluştuğu Tek Adres

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, "Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'ndan yeni ayrılmış olan yeni bir kuruluşuz. Ama yaklaşık 20 yıldır hizmetlerimiz, katkılarımız devam ediyor. 2013 yılından sonra muhteşem bir başarı gösterdik federasyon olarak. O zamandan beri adımızdan söz ettirdik ve 365 madalya almayı başardık. Genel klasmanda da bir numaralı ülke haline geldik. Brezilya'nın 25 yıllık kırılmayan rekorunu kırarak ve 1 branşta tam 25 madalyayı alarak birinciliğe eline almış bir federasyonuz." dedi.

"HEM BAŞARI GELİYOR HEM TURİZM GELİŞİYOR"

Başkan Fikret Yardımcı, "Federasyonumuzun mükemmel bir kulüp yapısı var. Doğu ve Güneydoğu ile beraber ülke genelinde birçok kulübümüzle ortak paydada çalışıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun bu spora uygun mükemmel bir yüzerliği var. Bizde oralara giderek kulüpler kurduk. 'Sporla terörü yeneceğiz' projesi kapsamında bin 500 sporcunun yetişmesine vesile olduk. Hedef koyduğumuz yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Hem sporda başarı elde ediyoruz hem de bu başarımızı turizme yönlendiriyoruz. Buda mükemmel bir katılım sağlanmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

"BİR NUMARA OLACAĞIZ"

Fikret Yardımcı, "Ben sahada bine yakın bir ekiple çalışıyorum. Bunlar hep teknik ekip. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar ve hep beraber güzel bir şekilde çalışıp başarıyoruz. Dünyada en iyi rafting yapılan ülke olmak istiyoruz. İç turizmde gereken başarıyı gösterdik. Şimdi dış turizmde gereken katkıyı sağlamak istiyoruz. Almanya, İtalya , Fransa, Şili gibi birçok ülkeyi bu noktada geride bıraktık." diye konuştu.

"DÜNYA TÜRKİYE'YE TUNCELİ'YE GELECEK"

Yardımcı, "8-13 Haziran tarihlerinde dünya rafting şampiyonu ülkemizde yapılacak. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye'de ilk defa yapılacak. Bunun içinde Tunceli ilimizi seçtik. Tunceli ilimiz maalesef terörle anılıyordu ama valimiz ve güvenlik güçlerinin yaptığı harika çalışmalarla mükemmel bir yere dönüştü. Ben herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Biz Tunceli'yi dünyaya açacağız. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar bu güzel şehrimize gelecek. Bütün Türkiye'yi ve özellikle basınımızı oraya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.