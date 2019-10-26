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Raftingcilerden Çatak'taki kurumlara teşekkür ziyareti

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yarışmalarda, U19 dalında Türkiye 2'incisi olan Çatak Belediyespor'un rafting sporcuları, ilçedeki kurumlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

26.10.2019 12:32Raftingcilerden Çatak'taki kurumlara teşekkür ziyareti
Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yarışmalarda, U19 dalında Türkiye 2'incisi olan Çatak Belediyespor'un rafting sporcuları, ilçedeki kurumlara teşekkür ziyaretinde bulundu.
Sporcular ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen'i, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'ı, Emniyet Amiri Emre Kayhan'ı ve Çatak Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebeyi makamında ziyaret ederek, şampiyonaya göstermiş oldukları ilgi, alaka ve vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Çeçen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman sporun ve sporcuların yanında olduklarını belirtti.
Sporcuları başarılarından ötürü tebrik eden Çeçen, şöyle konuştu:
"İlçemizi başarıyla temsil ettiniz. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yarışmalarda sizlerin birincilik ile döneceğine ve ilçemizden milli takıma sporcu göndereceğimize inanıyorum. Türkiye'nin en uzun ikinci parkuru Çatak çayını iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor. İyi bir tanıtım ile yerli ve yabancı turistler, rafting yapmak için ilçemize akın edecekler."

Bahçesaray, Türkiye, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: AA

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