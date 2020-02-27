Haberler » Spor » Raftingde Düzce rüzgarı - Spor

Raftingde Düzce rüzgarı

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" Muğla'da yapıldı.

27.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:11Raftingde Düzce rüzgarı
Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" 'da yapıldı. Yapılan yarışlarda Cumayeri Çok Programlı Lisesi birinci oldu.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen yarışlarda Muğla, Aydın, Düzce, İstanbul ve Mersin'den 120 sporcu mücadele etti. Genç Erkekler Rafting Yarı Final Müsabakalarında, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci, Cumayeri Çok Programlı Lisesi dördüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi beşinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi altıncı olurken, karma kategorisinde Düzce Cumayeri Çok Programlı Lisesi birinci oldu. Dereceye giren Düzceli sporcular Rize'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Türkiye, Muğla, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:35:33