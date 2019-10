Raftingin yeni adresi Munzur Çayı

HÜSEYİN YILDIZ - Doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye 'nin önemli turistik kentlerinden olması amacıyla önemli yatırımlar yapılan Tunceli'nin muhteşem doğası ile göz kamaştıran Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Çayı, adrenalin tutkunu raftingcilerin yeni adresi oldu.Kentte, zengin su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından "Tunceli Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi, Vali Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi ile Pertek ilçesinde Kano Eğitim Merkezi gibi sportif tesisler hizmete sunuldu.Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) tarafından 2006 yılında başlatılan ve son birkaç yıl içinde Vali Sonel'in ciddi katkılarıyla yörede ivme kazanan rafting, kentin en önemli turizm lokomotiflerinden biri haline geldi.Coğrafi açıdan önemli güzellikleri barındıran ve bu nedenle her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği kentte, adrenalin tutkunları rafting yapabilmek için bu spor açısından oldukça uygun olan ve şu sıralar sonbahar renkleri ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen Munzur Çayı'nı tercih ediyor.Son iki yılda hayata geçirilen projelerle çevresi yerli ve yabancı turistlerin vakit geçirebileceği alanlar oluşturulup, güzel bir görünüme kavuşturulan ve sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünen Munzur Vadisi'ndeki Munzur Çayı, bu spora uygun parkuru ile yılın 4 mevsimi rafting tutkunlarının uğrak yeri oldu.Tuncay Sonel: "Raftinge her türlü desteği verdik"Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin marka değerine katkı vereceğine inandığı raftingin geliştirilmesi için her türlü desteği verdiklerini belirtti.Munzur'da geçen yıl yapılan R4 Rafting Türkiye Şampiyonası sonrası hedeflerini yükseğe taşıyarak bu yıl haziran ayında dünya şampiyonası düzenlediklerini anımsatan Sonel, "Tunceli'de rafting konusunda büyük aşamalar kaydedildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonu destekleriyle bu yıl haziran ayında Rafting Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık." dedi.Şampiyonada 20 ülkeden sporcu ve teknik heyetten oluşan yaklaşık 800 kişiyi kentte ağırladıklarını bildiren Sonel, "Brezilya'dan Rusya'ya, Kosta Rika'dan Fransa'ya, İtalya'dan Çin'e kadar misafirlerimizi Tunceli'de ağırladık ve hakikaten çok da başarılı şampiyona oldu." diye konuştu.Arslan: "Tunceli'de raftingi önemli oranda marka haline getirdik"MADOSK Başkanı Nazım Arslan da rafting sporunun tanıtılması için 13 yıldır çalıştıklarını ifade etti.Kentte daha önce görev yapan valiler ile mevcut vali Tuncay Sonel'in sağladığı desteklerle kentin turizm ve raftingle anılır duruma geldiğini aktaran Arslan, Munzur Çayı'nın 36 kilometrelik bölümünün aynı zamanda uluslararası rafting parkuru ilan edildiğini anlattı.Arslan, Tunceli'de rafting ve su sporları için 2018 ve 2019 yıllarının önemli dönüm noktası olduğunu, son yıllardaki yatırımlarla kentin su sporları altyapısının kalıcı hale getirildiğini vurguladı.Munzur Çayı'nda yılın 12 ayında rafting yapabilecek imkana sahip olduklarını dile getiren Arslan, şunları söyledi:"Şu anda mevsim olarak sonbaharın ilk aylarındayız ve sezonumuz devam ediyor. Munzur'da rafting yapmak 4 mevsim çok güzel ama sonbaharda apayrı bir güzel. Munzur Çayı etrafında doğanın renkleri tamamen oturdu ve tam bir renk cümbüşü yaşıyoruz. Su alabildiğine berrak, doğa yeşil, sarı ve diğer bütün renklere bürünmüş durumda. Tunceli'de raftingi önemli oranda marka haline getirdik. Türkiye'nin en uzun rafting parkuruna sahibiz, 6 saat suda geçirdiğimiz turlarımız var. Türkiye'nin bütün nehirlerinde rafting yaptım fakat Munzur'u diğerlerinden farklı kılan benim şehrimin çayı olması değil, dünyada ender içilebilir su kaynaklarından olmasıdır. Rafting yaparken her yerden eğilip su içebiliyoruz. Türkiye'de hatta dünyada da çok az böyle nehirler kaldı."Arslan, Munzur Çayı'nın raftingle Türkiye'nin markalarından biri haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu sezon Batman, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, İstanbul, Ankara, İzmir gibi pek çok şehirlerden insanlar buraya geldi. Bunun yanı sıra yabancı turistler de buradaydı. Avusturya'dan gelen 78 yaşındaki bir kadına rafting yaptırdık. Bu sezon 6-7 bin kişiye rafting yaptırdık. Bu Munzur Çayı'nın rafting rekoru diyebiliriz. Hedefimiz bu rakamları çok çok aşmak. Türkiye'nin raftingde cazibe merkezi Antalya olarak bilinir ama hedefimiz Antalya'yı geçmek. Rafting sezonunu Rusya'dan Munzur Çayı'na rafting yapmak için gelecek iki turist kafilesiyle açacağız."Raftingci Diyar Aksoy da Munzur Çayı'nda rafting yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Yılın 12 ayı Munzur'da rafting yapmak çok eğlenceli ve zevkli ayrıca bu spor gençler için süper bir aktivite. Buradaki sportif aktiviteleriyle gençler sigaradan, alkolden uzak kalıyor." diye konuştu.