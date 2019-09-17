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Ragbi antrenörü bahis oynadı, turnuvalardan men edildi

2019 Ragbi Dünya Kupası'nda yer alacak takımlardan Galler'in yardımcı antrenörü Rob Howley, bahis oynadığı iddiaları nedeniyle görevinden ayrıldı ve turnuvadan men edildi.

17.09.2019 19:00Ragbi antrenörü bahis oynadı, turnuvalardan men edildi

Spor hayatı sona erebilir

Ata SELÇUK/ - 2019 Ragbi Dünya Kupası'nda yer alacak takımlardan Galler'in yardımcı antrenörü Rob Howley, bahis oynadığı iddiaları nedeniyle görevinden ayrıldı ve turnuvadan men edildi.
Japonya'da düzenlenecek 2019 Ragbi Dünya Kupası öncesi şok bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık'ta yayın yapan Daily Mail'in yaptığı habere göre, turnuvada yer alacak Galler'de yardımcı antrenörlük görevi yapan Rob Howley'nin ragbi müsabakalarında bahis oynadığı iddia edildi. Bu iddiaların ortaya atılmasının ardından kendisine soruşturma açılan Howley, görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve turnuvadan men edildi.
SPOR HAYATI SONA EREBİLİR
Ragbi Oyun Kuralları kitapçığının yolsuzlukla ve bahisle mücadele 6'ncı yönetmeliğine göre soruşturma açılan Howley, soruşturmanın aleyhine sonuçlanması halinde tüm ragbi müsabakalarından men edilecek. Galler'in başkenti Cardiff'te soruşturma ile karşı karşıya kalacak olan 48 yaşındaki çalıştırıcı, iddiaların teyit edilmesi halinde ömür boyu spordan men cezası alabilir.



Galler, Spor

Kaynak: DHA

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