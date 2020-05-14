RAGIP ZARAKOLU SORUŞTURMASI: 2 KİŞİ İFADE VERDİ

RAGIP Zarakolu'nun yazısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gazete ve internet sitesinin sorumluları ifade verdi.

14.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:56
RAGIP Zarakolu'nun yazısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gazete ve internet sitesinin sorumluları ifade verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ragıp Zarakolu'nun 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazısıyla ilgili Evrensel gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu, Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Artıgerçek İnternet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine iki sorumlu Fatih Polat ve Görkem Kınacı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ifadeye çağrıldı.Güvenlik Şube Müdürlüğüne sabah saatlerinde gelen Fatih Polat ve Görkem Kınacı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. RAGIP ZARAKOLU SORUŞTURMASI: 2 KİŞİ İFADE VERDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ragıp Zarakolu, Güncel, Haber

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