Rahat Görüş, Konforlu Sürüş

Göz rahatsızlıkları, kazalara sebep olabilir…

Araba kullanırken duyuların sağlıklı olarak çalışması gerekiyor ve bunlardan en önemlisi göz… Sürücülerin farkında bile olmadığı göz bozuklukları kazalara sebebiyet verebiliyor. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar 'katarakt ışık halelerine sebep olarak, bulanık görmeye neden olabiliyor. Belirli bir düzeye geldiyse ve görüşü tehdit ediyorsa, mutlaka ameliyat edilmelidir. Şeker hastalığına ve diğer retina bozukluklarına bağlı sebepler de gözleri rahatsız ederek sürüşe etki edebilir. Göz kuruluğu olan ve yakın zamanda lazer ameliyatı geçirmiş kişilerin gözleri bulanıklığa daha meyilli oluyor. Gözlerinden operasyon geçiren kişiler, araba sürmek için doktorundan gerekli izinleri almalıdır' diyor. Gözpınar, uykusuzluk ve yorgunluğun da gözlerde karıncalanma ve kapanmaya sebep olarak, hayati tehlikeye yol açabileceğini belirtiyor ve kişilerin kendilerini fiziki olarak yeterli hissetmediği sürece araç kullanmamasını tavsiye ediyor.

Yol durumuna uyum sağlayan, özel gözlük camları…

Trafikte bazı dış faktörler de sürücülerin dikkatini dağıtarak, sürüş zorluğuna ve kazalara neden olabiliyor; karanlıkta yaklaşan araba farları, yağışlı havalarda kayganlaşan zemin, camların buğulanması, sokak lambaları ve güneş ışınları… Bu durumlar, sürüş kalitesine etki ederek, güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Seiko SRC (SuperResistantCoat), yüksek kaliteli kaplama hidrofobik özelliği ile 112° açıyla su damlacıklarının hızlı ve kolay akmasını sağlarken, kir ve parmak izi kalıntılarını ortadan kaldırıyor. Işık geçirgenliğinin artırılması, parlamanın azalmasını sağlıyor. SRC kaplama, sürücülerin gözlerini sadece doğrudan gelen UV'ye karşı korumakla kalmıyor, yansıyan UV'nin merceğin arka yüzüne geçmesini de önlüyor. Rahatsız edici yansımaları azaltarak, düşük aydınlatma şartlarında net bir görüş deneyimi yaşatıyor. Seiko RCC (RoadClearCoat) kaplamalı camlar kamaşma ve alacakaranlıkta araç kullanmaktan kaynaklı göz yorgunluğu ve göz yanması sorunlarına çözüm sağlıyor. Özellikle soğuk havalarda cama çarpan hava moleküllerinin buğulanması, karanlıkta yaklaşan araba farları, yağışlı havada kayganlaşan zemin yansımaları, sokak lambaları ve güneşten yansıyan ışınlar gibi sürücülerin dikkatini dağıtıp görüş zorluğuna neden olan çevresel faktörleri en aza indiriyor.

Kaynak: Bültenler