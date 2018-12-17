Rahatsızlanan Askerin Tedavisi Sürüyor

Terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonun ardından rahatsızlanan Bitlis
İl Jandarma Komutanlığında görevli askerin tedavisi sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bitlis'in merkez Çeltikli köyü bölgesinde gerçekleştirilen operasyonun 15 Aralık
'ta tamamlanmasının ardından birliklerin Siirt
'in Şirvan
ilçesi Ormanlı
köyü bölgesine dönüşü esnasında bir askerin rahatsızlandığı bildirildi.
Açıklamada, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askeri personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Jandarma,Bitlis
Kaynak: AA