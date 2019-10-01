Rahatsızlanan buzağıyı seyyar arabayla veterinere böyle götürdü
NİĞDE - Niğde
'de yaşlı bir kadın, hastalanan buzağısını tedavi için 3 tekerlekli seyyar arabayla veterinere götürdü.Niğde Merkezde bir kadın yeni doğmuş buzağısının halsiz olduğunu farketti. Buzağıyı komşularından bulduğu 3 tekerlekli seyyar arabaya koyarak veterinerin yolunu tuttu. Paşakapı caddesinde bulunan veterinere götüren kadın daha sonra gözden kayboldu.Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta vatandaşların ilgisini çeken kadın, buzağıyı tedavi ettirip ettirmediği ise bilinmiyor.