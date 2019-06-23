23.06.2019 18:13
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Rahatsızlanan çocuk, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı (2)

Erzurum'da 6 yaşındaki bir çocuk, rahatsızlanması sonucu götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzurum 'da 6 yaşındaki bir çocuk, rahatsızlanması sonucu götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Erdem , dün boğazında enfeksiyon şikayetiyle 6 yaşındaki oğlu Hulusi Erdem'i kentteki özel bir hastaneye götürdü.
Burada yapılan tedavi sırasında fenalaşan küçük çocuk, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hulusi Erdem'in ölüm nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.Rahatsızlanan çocuk, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı (2)
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Erzurum , Güncel

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