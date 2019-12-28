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Rahatsızlanan çocuk için kardan yolu kapanan köye ulaştılar

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

28.12.2019 01:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 01:08
'in ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçeye bağlı Doğanköy mevkisinde 2 yaşındaki Berivan Bulut'un rahatsızlandığı bilgisinin 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletilmesi sonucu ekipler harekete geçti. Geçittepe köyüne kadar giden sağlık ekipleri, yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle Doğanköy'e ulaşamadı.
Haber verilmesi üzerine, bölgede yol açma çalışması sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle köye ulaşıp çocuk ve ailesini alarak Geçittepe köyünde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.
Pervari Devlet Hastanesi'ne getirilen Berivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Rahatsızlanan çocuk için kardan yolu kapanan köye ulaştılar

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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