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Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu

Rahatsızlanan esnafın yardımına Gebze zabıtası koştu.

22.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:38Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu
Rahatsızlanan esnafın yardımına zabıtası koştu.

Mevlana Modern Kapalı 'nde her hafta kurulan Cuma pazarı esnaflarından biri işini yaptığı sırada rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Rahatsızlanarak yere yığılan esnafa ilk müdahaleyi, o esnada görev başında olan Gebze Belediyesi Müdürlüğünde görevli zabıta memurları yaptı. Zabıtalar tarafından ilk yardım yapılan esnafa, Pazar yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay anında pazarda olan vatandaşlar, duyarlı davranışlarından ötürü Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Mevlana Celaleddin Rumi, Pazaryeri, Zabıta, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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