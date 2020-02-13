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Rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

SİİRT'te, yolu kar nedeniyle kapanan Dolusalkım köyünde rahatsızlanan hamile Saniye Dündar (21), 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

13.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:16Rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

SİİRT'te, yolu kar nedeniyle kapanan Dolusalkım köyünde rahatsızlanan hamile Saniye Dündar (21), 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde 2'nci çocuğuna hamile olan Saniye Dündar rahatsızlanınca, yakınları sağlık görevlilerine verdi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, yol açma çalışması sonucu sağlık görevlileri, Dolusalkım köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Dündar, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Siirt Devlet Hastanesi, Pervari, Güncel

Kaynak: DHA

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