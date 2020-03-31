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Rahatsızlanan kadın hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Malatya'da rahatsızlanan kadın, hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

31.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:37
Rahatsızlanan kadın hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı

Malatya 'da rahatsızlanan kadın, hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi.


Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren Döne T. (56), Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının durumunun ağır olması nedeniyle 112'den hava ambulans helikopteri istendi. İlçe stadına inen hava ambulansı ile hasta Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Darende, Malatya, 3. Sayfa
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