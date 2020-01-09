Rahatsızlanan kadın, karla kapanan yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı

MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yeşilyurt 'a bağlı Aşağıköy Mahallesi'nde rahatsızlanan felçli Ayşehan Sönmez'i (75) almaya giden ambulans ve sağlık ekibi, yolun belediye ekiplerince açılmasıyla hastaya ulaşabildi.

Malatya 'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 25 mahallenin yollarını ulaşıma kapattı. Yolların açılması için Yeşilyurt Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.

Yeşilyurt'a bağlı Aşağıköy Mahallesi'nde yaşayan felçli Ayşehan Söylemez'in rahatsızlanmasıyla Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinden yardım istendi. Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 'Süper Kahramanlar' olarak isimlendirdiği ekipler, iş makineleriyle karla kapanan yolu hızlı bir şekilde açarak, sağlık personelinin Ayşehan Söylemez'in evine ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalesi evde yapan Ayşehan Söylemez, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ambulansa yol boyunca Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri öncülük etti. Söylemez, hastanede tedaviye alındı. Mahalle sakinleri ve hasta kadının ailesi ise, Yeşilyurt Belediyesi ekipleri ile sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediyesi'nin her daim vatandaşların emrinde olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Aşağıköy mahallemizde rahatsızlanan Ayşehan Söylemez isimli bir vatandaşımıza ulaşmakta zorluk yaşayan 112 sağlık görevlilerimizin yardım isteğine anında karşılık veren ekiplerimiz, hemen olay yerine giderek kapanan yolu açıp, ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Ekiplerimizin yardımıyla hastaneye götürülen vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Rahatsızlanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçemizin farklı noktalarında kapanan yolları açmak için ekiplerimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir" dedi.

Başkan Çınar, Yeşilyurt'un yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve 7 gün 24 saat aralıksız iş makineleriyle hazırda bekletildiğini hatırlatırken, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk halinde belediyenin '444 8 910' numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerini söyledi.