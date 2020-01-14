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Rahatsızlanan kadını otobüsle hastaneye yetiştirdi

Elazığ'da belediye otobüsü sürücüsünün rahatsızlandığını fark ettiği yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırması güvenlik kamerasına yansıdı.

14.01.2020 23:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:44
'da belediye otobüsü sürücüsünün rahatsızlandığını fark ettiği yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kent merkezi ile Mahallesi arasında sefer yapan Elazığ Belediyesine ait otobüsün sürücüsü Mehmet Polat, Öğretmenevi önünde yolcu indirdiği sırada otobüsteki kadın yolculardan birinin rahatsızlandığını fark etti.
Kadının durumunun acil olduğunu gören Polat, diğer yolcuların iznini aldıktan sonra araç sinyallerini açıp kornaya basarak rahatsızlanan kadını Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne yetiştirdi.
Araçtaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde krize girdiği gözlenen kadın yolcuya diğer bir yolcunun yardım etmeye çalıştığı görülüyor.
Daha sonra Sürücü Polat'ın hastaneye ulaştırdığı kadın, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak acil servise alınıyor.
Rahatsızlanan kadını otobüsle hastaneye yetiştirdi

Mehmet Polat, Aksaray, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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