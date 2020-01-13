Haberler » Güncel » Rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü - Haber

Rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü

Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanarak baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

13.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:42Rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü
'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanarak baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.
Düzce Belediyesinin Düzce-Sarayyeri hattında çalışan 81 ER 411 plakalı otobüsüne binen Şennur , bir süre sonra rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.
Yolcuların uyarısı üzerine aracı durduran otobüs şoförü İsmail Taşkaya, 112 Acil Servis'i aradıktan sonra kadının rahatsızlığının ciddi olabileceği düşüncesiyle güzergahından çıkarak hastaneye doğru yol aldı.
Otobüsün reflektörlerini yakarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine giden şoför Taşkaya, güzergah boyunca sağlık ekibiyle görüşerek geldiği hastane girişinde, kadın yolcuyu sağlık personeline teslim etti.
Elmalı, hastanede tedavi altına alındı.
Öte yandan rahatsızlanan Elmalı'nın otobüsle hastaneye getirilme anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Elmalı, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42  Kırklareli'nde su ürünleri denetimleri yapıldı - Haber
15:41  Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldüren muhtarın kardeşi serbest - Haber
15:40  Ağrı'lı Halterci Türkiye Şampiyonu Oldu - Haber
15:40  Edirne'de "özel sporcular" gösteri maçı yapacak - Haber
15:39  Rize beyza bürünen ayder yaylası, haftaya sakin başladı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
13.01.2020 15:42:13